A Millennials e Gen Z l' intelligenza artificiale piace un po' meno ai boomer

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 1 giugno 2024) C'è qualcosa che l'non sa fare? Redige testi, genera immagini e video, analizza dati e ci facilita il lavoro. Gli italiani lo hanno capito: l'AI può essere un alleato per risparmiare risorse e accelerare i processi. Lo racconta il nuovo Trend Radar Italiani esvelato in occasione dei Samsung AI Days – AI for ALL, l’evento dedicato all'esplorazione del potenziale delle tecnologie di AI nella vita quotidiana svolto nella rinnovata Samsung SmartThings Home a Milano. Uno sguardo approfondito sul legame tra gli italiani e le innovazioni tecnologiche, con un focus particolare sull'utilizzo diffuso degli smartphone, divenuti per molti il canale preferenziale per sperimentare le potenzialità dell'nelle attività quotidiane.