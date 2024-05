Un adolescente su 10 in povertà 674% teme di non uscirne L’appello del Papa | Contrastare le disuguaglianze con determinazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Più di 100mila ragazze e ragazzi in Italia, tra i 15 e i 16 anni, vivono in condizioni di. E di questi, il 67,4%che il futuro lavoro non gli permetterà di uscire, contro il 25,9% degli adolescenti che non vive in condizioni di deprivazione. È il quadro drammatico che emerge dal report Domani (Im)possibili di Save The Children, presentato oggi – giovedì 30 maggio – a Roma all’apertura di “Impossibile 2024 – Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti”. La ricerca dell’organizzazione non governativa rileva «un drammatico divario nelle aspettative per il futuro tra i ragazzi in condizioni dirispetto ai loro coetanei più abbienti», si legge. Perciò è «indispensabile un piano strategico di lungo periodo e investimenti certi perlaminorile e restituire fiducia e aspirazioni ai giovani».