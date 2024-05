MotoGP orari prove libere GP Italia 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo aver messo in archivio il Gran Premio di Catalogna, la stagione si prepara per uno degli appuntamenti più attesi: il Gran Premio d’, sesto appuntamento del Motomondiale. Si correrà, come sempre, sullo splendido scenario del tracciato del Mugello per un weekend di capitale importanza per tutte e 3 le classi ma, in special modo, per la. La situazione nella classe regina si fa sempre più chiara: sembra che andremo verso un triello tra Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Il portacolori del team Ducati Pramac comanda con 155 punti e +39 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia che si trova a quota 116. Terza posizione per Marc Marquez con 114, mentre è quarto Enea Bastianini a 94 con Maverick Vinales quinto a 87 davanti a Pedro Acosta con 83.