L’incompiutezza perfetta | il genio irregolare di Franz Kafka

(Di giovedì 30 maggio 2024), un autore che personifica l’idea di incompiutezza, è una figura che sfugge a ogni classificazione rigida. Non era completamente ebreo, completamente tedesco, né completamente ceco. La sua vita e la sue opere sono pervase da una costante incertezza, rispecchiando una grandezza di cui lui stesso dubitava. Morì il 3 giugno 1924, consumato dalla tubercolosi, poco prima di compiere 41 anni. Tuttavia, questa vita incompiuta non gli ha impedito di entrare nel pantheon della letteratura mondiale.è inconfondibile; il suo stile “kafkiano”, è unico e inimitabile.Leggi anche: Poetica e tragedia dell’esilio in Vintil? Horia Una famiglia ebrea nella Praga magica Nato il 13 luglio 1883 nella città vecchia di Praga,era il primogenito di una famiglia ashkenazita.