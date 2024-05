Arnautovic in bilico in Austria sicuri | lascia l’Inter a due condizioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il futuro di Markorimane in. Non è garantita la sua presenza anche nella prossima stagione al, lo riportano anche in patria. FUTURO ?, dopo aver trionfato convincendo lo scudetto della seconda stella, volerà con la sua Nazionale a Euro 2024. L’co nell’ultima partita stagionale ha rifilato una doppietta al Verona, contribuendo al pareggio della Beneamata al Bentegodi per 2-2. Nonostante un finale di stagione comunque positivo,non è certo di rimanere a Milano. Anzi, il portaleco ‘Heute‘, si sbilancia: affermando che lasceràse verificassero due. Il futuro diin ballo:valuta due fattori DOPPIA IPOTESI ?dovrà confermarsi ale il prossimo Europeo potrebbe essere una vetrina importante sia nell’uno o nell’altro caso: ossia sia per rimanere in nerazzurro, che per partire.