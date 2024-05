Due conduttrici stroncano Fedez e sollevano dubbi su lui e Chiara

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il nuovo flirt die i like diFerragni ai commenti sul suo ex sono stati tra gli argomenti al centro dell’ultima puntata de la Vita In Diretta. In studio con Alberto Matano c’erano anche due, che non hanno risparmiato critiche ai Ferragnez e che hanno anche sollevato qualcheo su tutto quello che è successo dopo la tempesta mediatica del Pandoro Gate.Ferragni che dissasui social è la cosa più divertente che vedrete oggi pic.twitter.com/HCmWiEtn3W — Valentina Federici (@Vale Rici) May 28, 2024 Duecontro: “Cattivi esempi, qualcosa non torna”. Tra le due, la prima a parlare è stata Paola Ferrari, che ha pensato ad un’astuta operazione di immagine studiata a tavolino.