Una piattaforma di apprendimento speciale

(Di martedì 28 maggio 2024) Le scuole usufruiscono di tecnologie integranti per aiutare gli alunni diversamente abili. Troviamo le "TIC" (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) funzionali ai ragazzi, perché danno loro le stesse possibilità indipendentemente dalle proprie difficoltà, favorendo così uno sviluppo maggiore dell’autostima. Possono anche aiutare il mantenimento dell’attenzione e l’integrazione degli studenti. Al giorno d’oggi troviamo molte metodologie. Il Distance Learning, per i pazienti Rett, crea discorsi tra studenti disabili e professori; il Gaze Tracking e i "Serious Games" (videogiochi educativi) supervisionano l’attenzione e l’, e sono utilizzati per le persone con ADHD (disattenzione, iperattività e impulsività). Una cosa che non è quasi mai specificata è il fatto che i contenuti sono personalizzati per ogni ragazzo affetto da questo disturbo.