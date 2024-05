Nuovo allenatore Catania Inzaghi in pole | progetto ambizioni e alternative

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Terminata la stagione con l’eliminazione dai Playoff e il trionfo in Coppa Italia di Serie C, ilinizia a programmare la nuova stagione con grande ambizione ed entusiasmo. Memore degli errori del passato, la dirigenza non vuole sbagliare ancora: ilvuole giocare un ruolo da protagonista assoluta nel prossimo campionato di Serie C e punta alla promozione diretta. Per questo motivo sarà fondamentale la scelta dell’: inper la panchina delc’è Pippo. Ilambizioso delLe recenti parole al miele spese dall’ex calciatore del Milan a proposito del suo accostamento alnon fanno altro che confermare la possibile fumata bianca. Persarebbe un ‘passo indietro’ dopo aver fatto i Playoff di Serie B con la Reggina e aver allenato in Serie A con la Salernitana: il classico ‘passo indietro’ per farne due avanti subito dopo.