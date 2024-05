Biagio Antonacci | La colpa più grande? Non vivere nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli

(Di martedì 28 maggio 2024) Dagli umili inizi alla celebritàha recentemente condiviso una riflessione intima sulla sua vita in un’intervista al Corriere della Sera. Il cantante ha approfondito la sua infanzia a Rozzano, alla periferia di Milano, dove viveva con i suoi genitori. Ha ricordato i suoigiornimusica mentre lavorava come geometra e la timidezza che ha superato nel suo percorso verso il successo. Viaggio musicale e amicizie durature La carriera diè segnata dalla sua ascesa alla fama e dai profondi legami che ha stretto lungo il percorso. Ha sottolineato le importanti amicizie che ha sviluppato sul palco con le altre icone della musica italiana Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Queste relazioni sono state una pietra angolare del suo viaggio musicale.

