Titanfall 3 è in sviluppo? Un nuovo annuncio di lavoro di Respawn ha acceso le speranze dei fan

(Di lunedì 27 maggio 2024) UndidiEntertainment ha riledei fan di vedere3 approdare prima o poi sul mercato, così da potersi finalmente gustare il terzo capitolo della serie sparatutto con protagonisti i Titani. Come riportato da Kotaku, la community ha scoperto proprio in queste ore che il team diamericano ha condiviso undidedicato nello specifico alla ricerca di un senior director con esperienza di sparatutto a base multiplayer. Addentrandoci nello specifico della questione,Entertainment ha rivelato nell’di cui sopra che sono attualmente alle prese con le fasi iniziali della pre-produzione di ungioco ancora avvolto totalmente nel mistero. Ovviamente non è presente un collegamento preciso a3, ma i fan hanno ricordato che Vince Zampella ha affermato a più riprese in passato che in quel del team dihanno effettivamente intenzione di realizzare uncapitolo della serie sparatutto.