Inzaghi | Ecco quando vedrò Oaktree - grazie Zhang! Mercato? Meno

(Di domenica 26 maggio 2024) Ultima apparizione in sala stampa perin questa stagione, nella conferenza al termine di Verona-Inter. Le sue dichiarazioni sono (ovviamente) non solo sulla partita di questa sera. CONFERENZAPOST PARTITA VERONA-INTER Un messaggio per? Assolutamente sì. Ho avuto un grande rapporto in questi tre anni con la famiglia, con Steven soprattutto. È stato di grandissimo aiuto, è stato un presidente prezioso e sempre presente. Quest’anno purtroppo non è potuto esserlo, ma è come se ci fosse stato. L’ho salutato, lo stimo e sa l’affetto che provo per lui. C’è una proprietà che conoscerò martedì, ho sentito le parole di Marotta nel prepartita e sono entusiasti. Li sentirò martedì. Martedì il vertice con la dirigenza? Sicuramente ci saranno diversi passi.