Inzaghi - altro che vacanze | atteso da un vertice! Via all’Inter di Oaktree – CdS

(Di domenica 26 maggio 2024)oggi completa la sua stagione con Verona-Inter, ma è già tempo di pensare alla prossima. Tanto che, prima di partire per le, il tecnico avrà unanche coi nuovi rappresentanti di. Lo anticipa il Corriere dello Sport. LE PROSSIME MOSSE – Simoneè una delle certezze della prima Inter di: sarà lui l’allenatore nella prossima stagione. Con anche la possibilità di aprire i discorsi per il rinnovo di contratto, assieme al suo agente Tullio Tinti. Questo avverrà in tempi rapidi, anche perché ora che finisce la stagione ci sarà subito un primoper programmare la prossima. Ed è possibile che abbia subito un confronto coi nuovi rappresentanti della proprietà, per avere la certezza delle volontà del fondo americano. Oggipensa al campo per l’ultima volta in questa stagione, poi sarà il momento delle pianificazioni per il 2024-2025.