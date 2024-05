Il mondo fa i conti con l’AI | quali regole mettere in campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Non si può fare a meno di interrogarsi sull’argomento più scottante di questi tempi, l’intelligenza artificiale che, di certo, sta già cambiando le nostre vite. Così è importante l’appuntamento in calendario domani alle 18,30 al Mast di via Speranza, nell’ambito de ’Le Voci dei Libri’. Sarà infatti presentato il libro ’Intelligenza artificiale.?’ (ed il Mulino) di Giusella Finocchiaro che ne parla con Luca De Biase. L’intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte delle conversazioni quotidiane: incuriosisce, impaurisce, insospettisce come forse nessun’altra novità ha mai fatto. Ed è così diventata un mito cui colleghiamo parole che ingannano, costruendo narrazioni inquietanti e poco realistiche. Eppure, le sue applicazioni in sanità, per fare un esempio concreto, sono tante e utili. Ma come possiamo conviverci? Se un sistema di IA causa dei danni può esserne considerato responsabile? Come sono protetti i dati personali di cui si nutre? Per governare questo nuovo fenomeno si invocano nuovegiuridiche: masono ledavvero necessarie? L’Unione europea sta per approvare un nuovo regolamento, ma cosa accadrà nel resto del? Il volume riflette su questi e altri interrogativi, cui non è e non sarà semplice dare risposta.