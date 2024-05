Fi-Pi-Li - tre tamponamenti a catena e la superstrada va in tilt | traffico e code verso Firenze

(Di domenica 26 maggio 2024) PONTEDERA. Una giornata infernale sulla-Pisa-Livorno: tre, per fortuna senza feriti gravi, hanno paralizzato iltra gli svincoli di Pontedera e Montopoli in direzione. Gli incidenti, avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro, hanno creato una situazione di caos totale, con lungheche partivano già dalla diramazione tra Pisa e Livorno. Un rientro dalle spiagge che si è trasformato in un incubo per molti vacanzieri. Gli incidenti e i soccorsi Il primo scontro ha coinvolto una moto e un’auto, con il motociclista a terra ma cosciente. Subito dopo, altri duehanno visto coinvolte diverse automobili. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza i veicoli e assistere nelle operazioni di ripristino della circolazione.

