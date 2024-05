Cresciuto con Silvio - è lui il mio modello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) A soli 17 anni rimase folgorato dalla figura politica e umana diBerlusconi e oggi Adrian Morri, 23 anni, di Savignano sul Rubicone, è il più giovane candidato consigliere fra le quattro liste di centrodestra delle elezioni comunali di Savignano sul Rubicone. Milita in Forza Italia, è laureato in scienze politiche, economiche e del governo, lavora ed è membro del coordinamento provinciale degli Azzurri. Come è nata la sua passione per la politica? "Fin dall’età di 17 anni ho sempre desiderato diventare parte attiva di quello che è il bellissimo e complesso organismo politico italiano". La scelta di entrare in Forza Italia? "SonoconBerlusconi, con i suoi discorsi e quello che ho sempre apprezzato di lui è stato il suo grande amore per l’Italia". Ha incontrato Berlusconi? "No. Non ho fatto in tempo e questo mi dispiace. Però ho fatto la torta di laurea con la foto di Berlusconi e l’ho inviata alla sua compagna Marta Fascina che mi ha risposto con affettuosi complimenti e apprezzamenti".