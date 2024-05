Toscana - il paradiso dei matrimoni Chianti e Val d’Orcia le location preferite

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – E' iniziata la stagione dei. I mesi migliori sono considerati infatti quelli che vanno da maggio a ottobre. Tante coppie sono al rush finale nell'organizzazione di quello che ricorderanno probabilmente come il giorno più bello della loro vita. Laè da sempre una delleda vip italiani e stranieri e in testa alle richieste, spiega Costanza Giaconi, titolare e wedding planner di di Bianco Bouquet, ci sono ile la Val. La regione si conferma dunque destinazione di punta? «Sì, sia per le coppie italiane che straniere. Noi abbiamo lo stesso numero di eventi dello scorso anno quindi più o meno lo stesso numero di richieste, e anche il 2025 si prospetta un’annata ricca di eventi. In generale dal 2022 c’è stata una crescita enorme, che ritengo si stia piano piano stabilizzando». Da dove arrivano gli stranieri? «Ponendoci noi in un segmento Luxury, lavoriamo principalmente con gli Stati Uniti, più India e Nigeria che sono due nostre nicchie di mercato.

