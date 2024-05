Paura per il concorrente del programma - sparisce per ore | poi il colpo di scena VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 23 maggio 2024) Programmi tv.all'interno del famoso reality show. Uno dei concorrenti è sparito per ore, richiedendo l'intervento dell'esercito. L'uomo, in seguito a una lite, ha superato l'area di sicurezza mettendo tutti in pericolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.nel famoso reality show:per orea "Supervivientes", la versione spagnola de "L'Isola dei Famosi". Un naufrago è sparito nel nulla per ore in seguito a una lite. Nonostante gli altri concorrenti si siano messi subito sulle sue tracce, nessuno è riuscito a trovarlo. Il naufrago ha superato l'area di sicurezza mettendo tutti in pericolo. L'uomo è scomparso per più di tre ore ed è stato necessario chiamare l'esercito dell'Honduras che si è immediatamente mobilitato nell'avviare le ricerche per rintracciarlo.