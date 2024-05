Falcone | Camera ricorda strage Capaci - minuto di silenzio e standing ovation Aula

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag (Adnkronos) - L'dellahato ladi, in cui persero la vita Giovannicon la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il presidente di turno Giorgio Mulè ha chiesto undiall'emiciclo, cui ha fatto seguito unadei deputati presenti. Tutti i gruppi sono poi intervenuti per rendere omaggio alle vittime dell'attentanto del '92. "Ci sono anniversari che accendono i nostri ricordi anche se lontani nel tempo, che a ogni ripetersi ci consegnano un nuovo frammento di memoria. Sono certo che succede a ognuno di noi quando pensa al 23 maggio 1992. Ed è per questo che ladiè parte fondante di quella memoria condivisa che è pilastro della nostra democrazia", ha detto Mulè. "Le lacrime degli italiani furono idealmente asciugate dal tricolore adagiato sui feretri di quei cinque servitori dello Stato.