Sostenibilità ambientale e valorizzazione del rifiuto | l’Istituto Agrario alla prova del compost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“-i a tavola”. Un progetto giunto al suo secondo anno e frutto della collaborazione traGalilei Vetrone , Officine Sostenibili Società Benefit e il Comune di Torrioni. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, gli studenti hanno avuto modo di sperimentare l’utilizzo dela chilometro zero prodotto dai cittadini di Torrioni. Un’importante occasione per sensibilizzare gli studenti sui temi delaggio e dell’economia circolare rappresentando un esempio concreto di sinergie tra scuola, imprese ed istituzioni”, ha commentato Massimo Santucci di Officine Sostenibili e moderatore dell’evento , anche se nel Sannio queste tipologia non ha mai sfondato soprattutto nella città capoluogo che sono del tutto assenti. Gli studenti si sono dedicati ala coltivazione di due piante destinateproduzione di ortaggi ed hanno simulato un’attività sperimentale.