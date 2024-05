L’Antoniano compie 70 anni - tra lo Zecchino D’Oro e la solidarietà

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024)70, una ricorrenza importante per chi ha dato vita alloe dato un contributo fondamentale allaIl 13 giugno 2024 Antoniano70. Sette decenni di grandi successi e di una crescita costante, sempre in nome dei valori francescani sulle cui basi è fondato: musica, arte, cultura, teatro e, soprattutto,, a partire dal pane e dai pasti messi a disposizione dei più svantaggiati. Lo stesso giorno del 1954, infatti, a un anno esatto dalla posa della prima pietra e nella giornata dedicata a Sant’Antonio, venivano inaugurati a Bologna la mensa per le persone in difficoltà e il Cinema-Teatro — i cui proventi sono da sempre destinati a sostenere i costi della mensa —, nati dal desiderio di Padre Ernesto Caroli di impegnarsi per coloro che vivevano in povertà, di offrire loro pane, beni di prima necessità e servirli “come al ristorante”, oltre che di dare spazio alla musica valorizzando il talento dei più giovani.