Traffico Roma del 21-05-2024 ore 17 | 30

(Di martedì 21 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione ulteriore attenzione lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare dove una precedente incidente ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra via della Pisana e via Trionfale sempre in interna in aumento ildell’ora di punta tra Cassia bis e Prenestina accade lo stesso lungo l’esterna tra laFiumicino e la diramazionenord raccomandiamo prudenza lungo il tratto laziale dell’auto sole per la presenza di un incidente tra Ponzanono e la diramazionenord verso Napoli in aumento la circolazione in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre permangono i disagi per un precedente incidente sulla tangenziale est tra viale Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni ...

AGI - "Buonasera everyone, my name is Jannik". Alexander Zverev , di nuovo re di Roma dopo la sua vittoria di sette anni fa, nel 2017 scherza sul grande assente, Sinner, del quale ha preso alla grande il posto in campo, battendo Nicolas Jarry 6/4-7/5, ma anche nel cuore dei tifosi: "Quando gioco qui mi sento italiano". Scherza, ma si era emozionato un bel po' inginocchiandosi grato sulla terra battuta per il primo titolo 1000 conquistato dopo il terribile infortunio alla caviglia di due anni fa al Roland Garros. agi

Dalla caviglia spezzata al Roland Garros 2022 nella semifinale contro Nadal al trionfo negli Internazionali d’Italia di Roma in una finale quasi a senso unico contro un ottimo Jarry. Alexander Zverev prova a dare un’ultima sterzata ad una grande carriera che senza pause e big three avrebbe potuto... today

In molti si saranno chiesti come mai Chiara Ferragni avesse deciso di recarsi agli Internazionali di Tennis di Roma . Qualche autografo, qualche selfie e una foto da postare sui social. Tutto qui? Secondo Fabrizio Corona no, ci sarebbe dell’altro. Il “colpevole” della trasferta Roma na dell’influencer sarebbe il tennista 27enne Alexander Zverev. Il sito di Corona fa una premessa: “Dopo l’ormai ufficiale rottura tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, che ha segnato la fine dell’impero Ferragnez, ognuno ha preso la propria strada: c’è chi è partito per Los Angeles, per assistere al festival di Coachella, chi invece a Dubai, per un ‘impegno importante’. ilfattoquotidiano

Roma: nuovo open day carta identità elettronica in Municipio VIII ed ex Pit - roma: nuovo open day carta identità elettronica in Municipio VIII ed ex Pit - Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 25 e 26 maggio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio roma VIII nella ... Cie del ... radiocolonna

Corruzione in Liguria, fissato per il 23 maggio l’interrogatorio di Giovanni Toti davanti ai pm - Corruzione in Liguria, fissato per il 23 maggio l’interrogatorio di Giovanni Toti davanti ai pm - Sarà interrogato dai pm giovedì 23 maggio il governatore della Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da due settimane con l’accusa di corruzione. Il presidente della Regione si era avvalso d ... ilfattoquotidiano

Arresti anche a Latina per la droga che entrava nel carcere di Velletri su ordinazione - Arresti anche a Latina per la droga che entrava nel carcere di Velletri su ordinazione - LATINA – Arresti anche a Latina per la droga che entrava nel carcere di Velletri su ordinazione. Cocaina e hashish commissionate usando il cellulare concordando un prezzo (molto alto) da pagare attrav ... radioluna