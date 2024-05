Torino - Cairo | Europa? Ci crediam - dobbiamo dare l’anima per andarci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Siamo arrivati all’ultima partita di campionato a giocarci le nostre chance, cio come ci abbiamo sempre creduto, adessotutto nell’ultima partita, che è fondamentale per noi,per ottenere un risultato importante. I ragazzi hanno ottenuto un grande vittoria col Milan, guidati benissimo dal nostro mister, quindi sono pronti, sono vogliosi, sono motivatissimi, abbiamo una partita difficile perché l’Atalanta è una grande squadra però faremo la partita chefare”. Lo ha detto il presidente del, Urbano, a margine di un evento a Coverciano, parlando della possibilità per i granata di raggiungere un inaspettato piazzamento europeo: “Farò il tifo per la Fiorentina sia perché ...