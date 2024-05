Verona - travolto e trascinato per metri da un’auto in fug - morto 19enne | aggressione per droga”

Investito e trascinato per diversi metri da un'auto in fuga, è morto un ragazzo di 19 anni - Investito e trascinato per diversi metri da un'auto in fuga, è morto un ragazzo di 19 anni - verona. Tragedia a verona dove un ragazzo di 19 anni è morto. A darne notizia è la polizia locale del capoluogo scaligero. L'episodio è accaduto dopo le 2 in via Scrimiari a Veronetta in cui ha perso ...

