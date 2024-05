Chico Forti non è più in carcere | svolta per il suo rientro in Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024) La lunga odissea giudiziaria di, l’imprenditore trentino di 65 anni condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998, sembra avvicinarsi a un capitolo decisivo. La recenteha vistouscire dalle sbarre della prigione di Miami, per essere ora trattenuto dall’Agenzia per l’immigrazione statunitense, in attesa di un ritorno inche appare ora più vicino. La corte d’Appello di Trento ha giocato un ruolo cruciale in questa evoluzione, decidendo la conversione della pena di. Questo significa che la sentenza americana è stata riconosciuta dalle autoritàne, aprendo la strada per il suo trasferimento nel nostro paese. Le aspettative sono chepossa fare ritorno in ...

