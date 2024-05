Sondaggio Winpoll per il Pd | Bugetti avanti - ma sarebbe ballottaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Prato, 15 maggio 2024 – «Si immagini ora di essere nella cabina elettorale per eleggere il nuovo sindaco di Prato, lei chi voterebbe tra…?». E’ questa la domanda rivolta daai pratesi per realizzare ilprelettorale commissionato dal Pd. Uncon 1000 interviste completate (2059 i rifiuti) realizzato tra il 10 e il 14 maggio tra i pratesi maggiorenni. Questo il risultato: Ilaria, candidata del centrosinistra,al 48,7%, Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra, al 39,2%, Mario Daneri, lista Prato Merita, al 4,3%, Jonathan Targetti (Targettopoli) al 2%, Fulvio Castellani (Pci) 1,9%, Paola Battaglieri (Alternativa per i Beni Comuni) 1,7%. Figurano anche rilevazioni su Simona Casadei e Leonardo Bisori, poi esclusi dalla corsa per mancanza delle firme ...