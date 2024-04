Milan - Xavier Jacobelli difende Pioli | le colpe sono di altri

(Di giovedì 25 aprile 2024), il noto giornalistaha preso le difese di mister Stefani: cigiocatori non all’altezza del Diavolo… Dopo la brutta eliminazione delin Europa League, per mezzo della Roma, e la sconfitta nel derby con l’Inter – che ha regalato ai nerazzurri il 20esimo scudetto – c’è chi parla di stagione fallimentare e chi vede il bicchiere mezzo pieno, dando meriti aper il lavoro svolto in questi anni. Se, poi, vogliamo soffermarci sul cambio di allenatore, è inevitabile dire che, oggi, gran parte della tifoseria ha scaricato l’allenatore emiliano. C’è, però, chi ha preso le difese di. Parliamo del noto giornalista. Quest’ultimo ha scritto così sulle pagine di ...

A proposito del mercato del Milan , Xavier Jacobelli ha indicato quale sarebbe per lui il sostituto ideale di Olivier Giroud Il Milan in questo finale di stagione si giocherà ancora molto. Da una parte c’è l’obiettivo secondo posto in campionato, ...

A proposito della Panchina del Milan , Xavier Jacobelli ha parlato del futuro di Antonio Conte, che piace a diversi club italiani In questo finale di stagione il Milan si sta giocando molto. Da una parte infatti c’è il secondo posto in campionato da ...

Milan , Xavier Jacobelli ha parlato del lavoro di Stefano Pioli , che con i risultati ha ribaltato le critiche ricevute da Gerry Cardinale In attesa della sfida di Europa League contro la Roma, il Milan sta vivendo un grande momento. In campionato ...

Pioli-milan, xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato del sempre più probabile addio del tecnico: le dichiarazioni - Pioli-milan, xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato del sempre più probabile addio del tecnico: le dichiarazioni Dalle colonne di Tuttosport, xavier Jacobelli ha parlato così del possibile add ...milannews24

Per il milan Allegri potrebbe cambiare qualcosa - Massimiliano Allegri in vista della sfida al milan potrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione. Torneranno Szczesny e Federico Gatti, mentre in fascia con Cambiaso, potrebbe esserci Weah, ...tuttojuve

milan, possibile aria di smobilitazione - Possibile aria di smobilitazione in casa milan, sabato non ci sarà Theo Hernandez, squalificato, il francese, è stato espulso e non sarà allo Stadium, ma non è definito ...tuttojuve