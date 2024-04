Glaucoma | cos’è - sintom - cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il– anche conosciuto come “il ladro silenzioso della vista” – è una malattia cronica che colpisce il nervo ottico. Può portare, se non trattata, a conseguenze particolarmente negative come la perdita parziale o totale della vista. L’aumento della pressione intraoculare (IOP) rappresenta il principale fattore di rischio e l’unico ad oggi trattabile nella quasi totalità dei casi, soprattutto nelle forme primarie. La IOP elevata determina compressione e distorsione delle strutture oculari posteriori, in particolare della lamina cribrosa sclerale che contiene gli assoni del nervo ottico in uscita dal bulbo oculare. Nel momento in cui si riscontra un effettivo danno al nervo ottico, il campo visivo inizia a ridursi partendo dalle porzioni più periferiche, procedendo man mano e coinvolgendo porzioni sempre più centrali del campo visivo fino alla perdita completa ...