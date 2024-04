Cosenza vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di serie b 2023/2024. Si affrontano due squadre separate da tre punti che devono raggiungere la salvezza.vssi giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio MarullaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci da cinque punti in tre partite che hanno ridato un pò di ossigeno ai calabresi in vista del rush finale verso la salvezza. La squadra di Viali dovrà fare di tutto per conservare il vantaggio di tre punti sulla zona playout L’avvento del quarto allenatore, Giampaolo, sembra abbia fatto bene ai pugliesi che hanno conquistato due pareggi consecutivi. A quattro giornate dal termine, è fondamentale tornare alla vittoria per lasciarersi alle spalle la zona pericolante LE ...

