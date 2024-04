Si rimette in macchina dopo il caffè al bar - ma l' auto prende fuoco | conducente muore tra le fiamme

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È tornato nella sua, ma poco- per cause ancora da accertare - l'ha preso, uccidendolo. È morto così, a Carlentini, nel Siracusano, un pensionato di 76 anni rimasto vittima di un tragico incidente che al momento non sembra avere spiegazioni. Il dramma si è consumato intorno...