Non lasciarmi cadere - la recensione | uno sguardo empatico sulla criminalità giovanile

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La serie: Non, 2024. Creata da: Alex Haridi, Amanda Högberg. Cast: Yasir Hassan, Olle Strand, Yusra Warsama, Ane Dahl Torp, Henrik Norlén, Ardalan Esmaili Genere: Drammatico, Crime. Durata: 45 minuti circa/5 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Dopo che un quattordicenne commette un crimine orribile, viene sollevata la questione di chi ne sia responsabile. A chi è consigliato? A chi ha voglia di compiere una profonda riflessione riguardo a quello che è il concetto di responsabilità sociale nell’ambito della delinquenza. Con il suo debutto su Netflix previsto per il 24 aprile 2024, la miniserie Nonpromette di far parlare di sé. Ambientato nel lungo e gelido inverno svedese, lo show in cinque episodi racconta una storia di ...

Dal 24 aprile 2024 è disponibile su Netflix Non lasciarmi cadere . Si tratta di una serie TV drammatica svedese basata sull’omonimo romanzo di Malin Persson Giolito. Protagonisti sono Douglas e Bilal, due amici d’infanzia cresciuti tra piccoli criminali. Armi e droga fanno parte della loro ... (latuafonte)

Non lasciarmi cadere: Un’amicizia indissolubile in un mondo di violenza – La nuova serie tv svedese su Netflix - Un ragazzo di 14 anni giace morente in un parco giochi innevato, mentre il suo migliore amico stringe una pistola ancora fumante. Questa è l'immagine che apre ...occhioche

Non lasciarmi cadere, dal 24 aprile su Netflix - Si intitola Non lasciarmi cadere è la serie tv nuova in arrivo su Netflix il 24 aprile 2024. Scopri tutti i dettagli della serie.tvserial

Non lasciarmi cadere: trama e cast serie Netflix - Uno dei principali motivi del successo di Netflix è la sua libreria vasta e diversificata. Gli abbonati possono accedere a migliaia di titoli in vari generi, dai classici del cinema alle ultime serie ...ravengami