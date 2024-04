Il laboratorio Lucano | cos’è successo davvero in Basilicata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non ci sono scienziati, di questi tempi l’intelligenza politica è merce rara, eppure, in maniera accidentale, in un Paese che non ha logica, vedi il voto dell’Europarlamento, all’improvviso accade un esperimento casuale: la. Cosa èin? È riemerso un Cetaceo sommerso, dimenticato, affondato dal maggioritario. La Megattera dei moderati, da non confondere con la Balena Bianca democristiana, che pure Dickens narrò per la sua potenza. Se osserviamo il risultato elettorale senza schieramenti i populisti, la somma di Lega e 5stelle, sono passati dal 55 al 15%, il che significa che la febbre da cui era affetto il sud o si è cronicizzata o e scomparsa. Non vince dietro a Bardi il destracentro alla guida del Paese, ma un nuovo centrodestra. La somma delle liste di Calenda, si scrive Azione ma si legge Marcello ...