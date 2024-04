Cauet | Inter - non ti si può dire nulla! Inzagh - stoccata al momento giusto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Benoît, ex giocatore dell’e oggi opinionista, nel corso del suovento su Radio Sportiva, ha parlato dell’fresca di scudetto. Anche spazio alla crescita dii. DAVANTI AI CUGINI – L’ex centrocampista dell’, Benoît, ha parlato della sua ex squadra nerazzurra, fresca di seconda stella, nella puntata odierna di Radio Sportiva. Tanti i temi toccati dal francese: «Quando ti esce una stagione così, che vinci un derby e festeggi davanti ai cugini non si può. Questo credo sia il massimo. Screzi nel derby? Sicuramente non è stato bello, ma per il Milan non è stato facile vedere i cugini vincere in casa propria».dà i meriti ai: ecco la svolta ...