Picchia e minaccia la moglie e i tre figli: arrestato un 53enne per maltrattamenti - Una donna ha chiamato i carabinieri al culmine dell'ennesimo episodio di violenza domestica da parte del marito ...fanpage

Picchiano e rubano la bici al rider: 4 minorenni bloccati dai carabinieri - I fermati sono accusati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso nonché, per uno dei soggetti coinvolti, di minaccia aggravata con fini razziali ...affaritaliani

Picchia la moglie e si barrica in casa: la serata di follia a Grottazzolina finisce con l’arresto - PORTO SAN GIORGIO Prima prende a botte la moglie, poi si barrica in casa e minaccia di far causa ai carabinieri che cercano di entrare per parlargli ed identificarlo. È finita ...corriereadriatico