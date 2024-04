Rai - Scurati e il testo sul 25 aprile | ecco tutta la verità

(Di sabato 20 aprile 2024) Senza conoscere le ragioni le opposizioni sono partite ad attaccare il governo. Il Pd urla alla censura. Ma il direttore Corsini: "Mai messa in discussione la sua presenza"

Antonio Scurati (IG Serena Bortone ) In Rai scoppia il caso Antonio Scurati : la sua partecipazione di questa sera al programma di Rai 3 Che Sarà, condotto da Serena Bortone , è stata annullata. Lo ... (davidemaggio)

Rai, Corsini: nessuna censura a Scurati, verifiche su cifre più alte - Roma, 20 apr. (askanews) – “Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione “Che sarà…”, condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione, come dim ...askanews

Serena Bortone, furia con la Rai: cancellato monologo sul 25 aprile - La Rai annulla il monologo di Antonio Scurati sulla festa della Liberazione: la giusta denuncia di Serena Bortone ...gossipetv

