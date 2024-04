(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – C'era grande attesa per 'The Tortured Poets Department' il nuovodi, l'undicesimo della carriera, fuori dalla mezzanotte. Ma la popstar 34enne, vincitrice del Grammy, aveva ancora un asso nella manica e sui social arriva l'annuncio a sorpresa. Appena due ore dopo l'uscita del disco, l'artistai fan con un

Manca davvero poco all’uscita del nuovo album di Taylor Swift , The Tortured Poets Department (abbreviato “ Tortured Poets ” o TTPD), che sarà disponibile dalla mezzanotte del 19 aprile (qui in Italia ... (metropolitanmagazine)

A distanza di pochi mesi da Speak Now Taylor ’s Version e 1989 Taylor ’s Version, Taylor Swift è tornata con un nuovo album di inediti, The Tortured Poets Department . Musicalmente non lontanissimo da ... (biccy)

Taylor Swift sorprende i fan con un doppio album - (Adnkronos) - C'era grande attesa per 'The Tortured Poets Department' il nuovo album di Taylor Swift, l'undicesimo della carriera, fuori dalla mezzanotte. Ma la popstar 34enne, vincitrice del Grammy, ...reggiotv

Taylor Swift, esce il doppio album The Tortured Poets Department - Nella notte Taylor Swift ha pubblicato l’attesissimo album The Tortured Poets Department, il nuovo progetto discografico che, a sorpresa, è doppio. “Ho scritto così tante poesie tormentate negli ...tg24.sky

Tutti i 10 album di Taylor Swift classificati (per l’arrivo di The Tortured Poets Department ) - La regina della musica è pronta a collezionare altri record con il suo nuovo album Ttpd. Per l’occasione, la Top 10 dei suoi precedenti lavori in studio, da 1989 a Midnights passando per Fearless. Sie ...vanityfair