Rebel Moon | - parte 2 è su Netflix Risolleverà il destino della saga sci-fi di Zack Snyder?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prima che uscisse il trailer, un mesetto fa, come potevamo fidarci di: -2: la sfregiatrice, se non con qualche riserva? Il film che aveva aperto ladi fantascienza firmata- nata per Star Wars, rifiutata e riadattata per-, non ci era piaciuto (e quel noi vale un po' per tutti). Non era una brutta sensazione solo nostra, ma quasi unanime, nonostante il tanto streaming del titolo (spesso consumato proprio percipare alla conversazione negativa che lo circondava). Tutti si aspettavano tanto e in molti speravano in unoche tornasse all'epos di 300 senza cadere nei manierismi che aveva accumulato negli anni. Invece, quello che si erano ritrovati davanti sembrava ...