I sindacati si spaccano? Sbarra attacca Landini | è scontro

(Di sabato 13 aprile 2024) Ancora tensione tra i. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’duramente: “Da lui parole false”. Ancora una spaccatura, l’ennesima, tra i. Le sigle già in passato avevano evidenziato delle fratture, ma questa non sarà facile da ricomporre. Argomento? L’incidente sul lavoro a Suviana.ha accusato la Cisl di non voler scioperare davanti ai morti. Parole che non sono piaciute assolutamente aduramente– Notizie.com – © AnsaIl segretario della Cisl, intervistato dal Corriere della Sera, parla di dichiarazioni false e soprattutto una deriva pericolosa.ricorda anche di aver proclamato subito uno sciopero di 4 ore e si ...

Messina, Atm spaccata: si va in tribunale - Divide et impera. È la più antica delle strategie di comando, forse anche la più abusata. E sembra funzionare anche all’interno dell’ Atm Spa . Nei ...messina.gazzettadelsud

Battaglia in Crc ,Gola verso la presidenza - Erano dimissioni nell’aria da tempo, almeno dal 20 marzo scorso, quando è stato designato dal Comune di Dronero per entrare a far parte del nuovo Consiglio generale della Fondazione Crc. Mauro Gola la ...torino.repubblica

Il corteo di Bologna: "La sicurezza sul lavoro è un diritto per tutti". Ma Cisl e Cgil si spaccano - Circa 2mila persono sono scese in piazza dopo la strage di Suviana. Landini attacca Sbarra: "Perché avete deciso di non scioperare". La replica a muso duro: mercoledì stop di quattro ore nelle aziend ...quotidiano