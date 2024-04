Quali sono i rischi dei formaggi con latte crudo | le risposte del medico sull’Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 6 aprile 2024) Anche se la maggior parte dei ceppi di Escherichiainnocui, alcuni posavere gravi conseguenze per la salute umana. Alcuni ceppiin grado infatti di produrre una tossina molto potente e nociva, la verocitotossina. Nei casi più gravi questa può essere perfino letale. I consigli dell'infettivologo per evitare gli alimenti ao contaminazione, come la carne poco cotta o il