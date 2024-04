Procida | musica ad alto volume in un bar | sospensione di cinque giorni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024)adnel bar, ordinanza del sindaco non rispettata. Carabinieri notificanoper 5I carabinieri della stazione dihanno notificato al titolare di un bar in via Libertà un provvedimento didella licenza emesso dall’autorità di pubblica sicurezza sulla base delle segnalazioni dell’Arma locale. Secondo quanto rilevato dai militari, l’attività avrebbe più volte violato l’ordinanza del sindaco che regola la diffusione diad. Al suo interno, inoltre, sono stati identificati in più occasioni pregiudicati potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il locale è stato chiuso per 5 ...