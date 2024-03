Alcol e droga in auto | weekend di controlli a Benevento

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin città per reprimere i comportamenti deglimobilisti contrari al codice della strada. La Polizia Municipale diretta dal comandante Pasquale Pugliese si è impegnata sulle strade cittadine. Gli agenti sono stati in particolare nella serata di ieri al rione Ferrovia con tre pattuglie per prevenire ed aumentare la sicurezza stradale e sensibilizzare sui pericoli connessi all’uso di alcool e sostanze stupefacenti che peraltro sono vietati e sanzionati dal codice della strada. Le pattuglie della polizia locale hanno elevato verbali di violazione al codice della strada e controllati più di 30 veicoli. I posti di controllo proseguiranno anche nelle prossime serate per garantire il rispetto delle norme e il mantenimento della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

