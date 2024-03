Treviglio | baby gang terrorizza il centro | 17enne minacciato con un coltello

(Di martedì 5 marzo 2024). Attimi di terrore nella notte tra sabato (2 marzo) e domenica (3 marzo) nella Bassa. Un ragazzino è stato circondato e rapinato in– in via Verga, mentre altri quattro minori sono stati brutalmente aggrediti (ad unè stato puntato unalla gola vicino a piazza Setti). Ma non solo: anche una coppia rapinata, con la ragazza fisicamente aggredita, sempre nell’area del: tutto è successo a cavallo della mezzanotte dello scorso sabato sera. La prima aggressione sarebbe già stata denunciata ai carabinieri, mentre sugli altri due episodi sono in corso accertamenti per verificare le circostanze delle violenze. Ciò che sembra accertato è che un gruppo di ragazzini – probabilmente meno di una decina, minorenni e giunti da fuori città con il ...

