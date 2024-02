Scuola Michelangelo senza pace. Gli studenti restano nei container

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bene la palestra, ancora tempi lunghi per l’edificio dellamedia inferiore "Buonarroti" di Sansepolcro, con glidi alcune classi che continuano a seguire le lezioni all’interno dei, per quanto si stiano rivelando confortevoli. Per la giornata di oggi, è stato fissato un nuovo incontro con i legali per la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice, che poi aveva interrotto i lavori in corso d’opera. "E’ la condizione, più volte ricordata, per sciogliere il vincolo, dare a noi la possibilità di intraprendere scelte diverse rispetto a quella originaria e coinvolgere ditte diverse per intervenire", ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi, rispondendo all’interrogazione presentata nella recente seduta consiliare da Michele Gentili ...