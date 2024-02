Bastoni | «Col supporto del gruppo funziona tutto! Di squadra»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)fa il giro delle televisioni dopo Inter-Atalanta, match che ha completato i recuperi di Serie A per la ventunesima giornata. Le sue dichiarazioni arrivano anche da Inter TV. TRIONFO – Alessandrodopo Inter-Atalanta: «Sono partiti forte, sapevamo che l’Atalanta partiva forte. Nel 2024 non aveva mai perso come noi, si sono sbilanciati dopo il primo gol e sono venite fuori le nostre qualità. Ildi chi non gioca? Importantissimo, abbiamo visto quante volte come la forza delsia decisiva. Siamo felici, ci stiamo divertendo ma non dobbiamo mollare perché adesso arriva il difficile. È un gioco di: attacchiamo tutti e difendiamo tutti. Anche oggi Lautaro Martinez e Marko Arnautovic hanno fatto una partita eccezionale, quando c’è ildi tutti ...