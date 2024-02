(Di martedì 27 febbraio 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, accompagnato dalla figlia Laura è arrivato alGenerale della forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a, nei pressi della buffer zone di Nicosia. Ad accogliere la delegazione italiana era presente il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite e Capo della forza di peacekeeping a, Colin Steward. Terminata lae l'incontro con il Rappresentate Onu, il presidente si recherà presso il Comitato per le Persone Scomparse dove visiterà il laboratorio antropologico dell'istituto. Nel corso della mattinata il presidente visiterà anche il vecchio aeroporto di Nicosia, bombardato nel 1974 e da allora rimasto immutato.

Mattarella elogia “incredibilmente” il governo sul piano migranti: Come l’Italia e Cipro collaborano per la gestione dell’immigrazione e la reazione del presidente Mattarella. Nel corso della storica visita a Cipro, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio ...newsmondo

Maffei “Un onore la visita di Mattarella per la nuova Reggia”: La Reggia di Caserta “si riprende” i propri spazi. E li mostra, in anteprima, a un ospite speciale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita ufficiale giovedì mattina. Arriverà in ...napoli.repubblica

Mattarella visita il comando Onu a Cipro: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura è arrivato ... Colin Steward. Terminata la visita e l'incontro con il Rappresentate Onu, il presidente si recherà ...ansa