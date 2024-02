Milan | l'MLS tenta Giroud | decisione entro aprile

Calciomercato Milan , il futuro di Olivier Giroud è in bilico: c’è la possibilità di concludere la carriera in MLS. La situazione E’ strano da dire, ma il ... (dailymilan)

Un centrocampista accostato al Milan per la sessione estiva di calciomercato ha scelto di trasferirsi in MLS nei prossimi giorni (pianetamilan)

Milan, rivoluzione in attacco: “Doppio colpo, Zirkzee e…”: Pellegatti fa due nomi per l'attacco rossonero: oltre al solito Zirkzee, potrebbe arrivare anche un altro centravanti a Milanello.milanlive

Giroud verso l’addio al Milan C’è una NOVITÀ importante sul futuro del francese: Nel suo futuro potrebbe esserci la MLS: una decisione definitiva è attesa per la fine di marzo e l’inizio di aprile. The post Giroud verso l’addio al Milan C’è una NOVITÀ importante sul futuro del ...calcioblog

Milan, trattative già in corso per il bomber | Giroud può anche partire: la numero 9 sarà in ottime mani: Fari puntati su colui che vestirà i panni del futuro bomber del Milan. C'è già stato un indizio in particolare per i media.ilgiornaledellosport