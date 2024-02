Giannini a Che Tempo Che Fa | «Menomale che Fabio non è Mara Venier» Ma Fazio si dissocia e difende la collega

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 25 febbraio 2024)- CheChe Fasta con. Il conduttore di CheChe Fa prende le difese della signora della domenica pomeriggio di Rai 1, finita nell’occhio del ciclone per la “tormentata” Domenica In dal palco del Teatro Ariston, dove è esploso il caso Ghali/Dargen con l’ormai noto comunicato dell’AD Rai Roberto Sergio, letto in diretta dalla conduttrice. A CheChe Fa è Massimoa ritirare fuori il fattaccio, durante l’ospitata di Concita De Gregorio. La giornalista parla di quanto sia importante l’immigrazione per l’Italia anche dal punto di vista economico, condividendo – come fa notare lo stesso– il pensiero espresso da Dargen D’Amico dalla ...