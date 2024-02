Comune, 9 avvisi a De Laurentiis per vigili non pagati: o paghi i 100mila euro o ti pignoriamo i conti - ilNapolista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024) . Lo scrive Repubblica: Ilpassa alle maniere forti Ora ilpassa alle maniere forti. E in una sola giornata invia ad Aurelio De9 “” per altrettante partite, giocate allo stadio Maradona nei mesi scorsi. È un ultimatum al patron del Napoli: oche hanno prestato servizio in quegli eventi calcistici, o ti. È una coincidenza che ha fatto sgranare gli occhi agli avvocati dell’imprenditore cinematografico: la batteria di 9di accertamento per un totale di quasi 100 mila, è arrivata esattamente 24 ore dopo la discovery dell’indagine della Corte dei. Le nove partite L’inchiesta dei vice procuratori Ferruccio Capalbo e Licia ...