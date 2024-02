Spal, occasione sprecata. Non basta l'uomo in più. Con l'Arezzo al Mazza arriva solo un punto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024)0 arezzo 0(4-4-2): Galeotti; Ghiringhelli, Bruscagin, Valentini, Tripaldelli (37’ st Saiani); Rao (18’ st Maistro), Carraro, Buchel, Dalmonte (28’ st Edera); Antenucci (28’ st Zilli), Petrovic (18’ st Rabbi). All. Di Carlo AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Lazzarini, Masetti, Polvani, Donati; Foglia (31’ Mawuli), Damiani; Pattarello (45’ st Ekuban), Guccione (14’ st Risaliti), Settembrini (14’ st Catanese); Gucci (45’ st Gaddini). All. Indiani Arbitro: Leone di Barletta Note: spettatori 6.078 (ospiti 192). Espulso all’11’ st Masetti. Ammoniti Carraro, Settembrini, Rabbi, Risaliti. Laottiene il quarto risultato utile di fila, ma il pareggio conha il sapore amaro dell’opportunità gettata al vento. Già, perché dopo un paio di occasioni sciupate nel primo tempo e in avvio di ripresa, i ...