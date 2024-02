Petrovic è un'ombra e i cambi non incidono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) GALEOTTI 6. Un po’ sorpreso in avvio da quel cross di Settembrini che incoccia la parte superiore della traversa, poi sempre sicuro, anche se di parate vere zero. GHIRINGHELLI 6. Fa la sua partita senza patire troppo Settembrini, e andrebbe in porta se l’ala non lo stendesse con un fallo che pareva da rosso e invece viene sanzionato solo col giallo. BRUSCAGIN 6. Preferito a Fiordaliso come centrale al posto dello squalificato Peda, se la cava bene concedendo pochissimo. VALENTINI 6,5. Ancora una buona gara, è in fase positiva. Respinge tutto e nel finale di primo tempo con un doppio salvataggio sventa una brutta situazione. In 11 contro 10, troppo spesso viene lasciata a lui l’impostazione. TRIPALDELLI 6. Rientro onesto dopo lunga assenza. Pittarello gli crea qualche problema solo in avvio e lui trova discese efficaci che però mai sfociano in occasioni da gol. RAO 6,5. ...