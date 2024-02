Sul Ponte è già duello L’ad Ciucci | «I tempi del progetto? Sono stati trasparenti» Salvini e l’inchiesta | non mi fermano | non temo i giudici

"Io finché mi fate fare il ministro vado in ufficio per fare le opere pubbliche che servono a questo Paese e non saranno la sinistra qualche giudice ... (quotidiano)

Fratoianni a Salvini: "Pretendiamo piena trasparenza sul Ponte sullo Stretto": Ponte sullo Stretto di Messina, indaga la procura di Roma La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento privo di ipotesi di reato e di indagati, in seguito a un… Leggi ...

"La droga è m...". Lo sfogo di Salvini: stretta in arrivo sul codice della strada: Ora, è in arrivo un nuovo giro di vite in nome della tolleranza zero. Dal palco di Cagliari, il vicepremier ha anche commentato l'apertura di un fascicolo contro ignoti sul ponte sullo Stretto dopo la ...

Ponte sullo Stretto, procura di Roma apre un fascicolo: La procura di Roma apre una inchiesta sul Ponte sullo Stretto. Il fascicolo di indagine, senza ipotesi di reato e senza indagati, arriva dopo un esposto presentato dalla segretaria del Pd Elly Schlein ...